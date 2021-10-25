شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعنلت شرطة الرياض، تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو يتباهى بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري، وإطلاق النار في الهواء، وتوثيق ذلك ونشره.

وأوضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.