شاهد.. مجهر إلكتروني يلتقط أول صورة لمتحور "دلتا كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نشر مركز أبحاث روسي، الإثنين، أول صورة لسلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



والتقط مركز الأبحاث الروسي "Vector" الصورة بكاميرا مجهر إلكتروني، وقال في بيان رسمي: "الفيروس نما صناعيا على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الأفريقي".

ووصفت منظمة الصحة العالمية "متحور دلتا" بالمتحور الباعث على القلق، بسبب زيادة قابليته للانتشار.

واكتشفت المنظمة متحور دلتا في أكتوبر 2020، ويتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان.

تتمثل الأعراض الرئيسية في الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة. علاوة على ذلك، عادة لا تختفي حاسة الشم ولا يوجد سعال.