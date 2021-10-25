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شاهد.. مجهر إلكتروني يلتقط أول صورة لمتحور "دلتا كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

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نشر مركز أبحاث روسي، الإثنين، أول صورة لسلالة دلتا المتحورة عن (كوفيد- 19).

 

والتقط مركز الأبحاث الروسي "Vector" الصورة بكاميرا مجهر إلكتروني، وقال في بيان رسمي: "الفيروس نما صناعيا على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الأفريقي".

 

ووصفت منظمة الصحة العالمية "متحور دلتا" بالمتحور الباعث على القلق، بسبب زيادة قابليته للانتشار.

 

واكتشفت المنظمة متحور دلتا في أكتوبر 2020، ويتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان.

 

تتمثل الأعراض الرئيسية في الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة. علاوة على ذلك، عادة لا تختفي حاسة الشم ولا يوجد سعال.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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