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اصابات فيروس كورونا في القارة الأفريقية يبلغ 8 ملايين و500 ألف إصابة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

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بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 8 ملايين و500 ألف إصابة.

 

وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، الإثنين، إنّها سجّلت 217 ألفاً و500 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و790 ألف حالة.

 

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الإثنين، إلى 244.4 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و964 ألف حالة.

 

وبلغ عدد حالات الشفاء 221 مليونا و473 ألفا و788 حالة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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