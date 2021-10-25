اصابات فيروس كورونا في القارة الأفريقية يبلغ 8 ملايين و500 ألف إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 8 ملايين و500 ألف إصابة.



وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، الإثنين، إنّها سجّلت 217 ألفاً و500 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و790 ألف حالة.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الإثنين، إلى 244.4 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و964 ألف حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 221 مليونا و473 ألفا و788 حالة.