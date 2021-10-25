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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابات فيروس كورونا في القارة الأفريقية يبلغ 8 ملايين و500 ألف إصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 8 ملايين و500 ألف إصابة.
وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، الإثنين، إنّها سجّلت 217 ألفاً و500 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و790 ألف حالة.
وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الإثنين، إلى 244.4 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و964 ألف حالة.
وبلغ عدد حالات الشفاء 221 مليونا و473 ألفا و788 حالة.