5 دول غربية ترحب بإجراءات الحكومة الليبية لتسهيل الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان مشترك لسفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة: "نرحب بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية، كما تم تأكيدها خلال مؤتمر 21 أكتوبر/تشرين الأول، لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات؛ وخاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة".

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وأضاف البيان: "ندرك أهمية أمن الانتخابات، ونحث المؤسسات الحكومية على الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات، وندعو القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية".

وأكدت الدول الخمس ترحيبها بإعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم الأحد، نشر استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، الأمر الذي وصفته البلدان الخمسة بـ "التطور المهم لمن يرغب في الترشح، على النحو المبين في خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وأعربت الدول الغربية عن دعمها للمفوضية في القيام بمهمتها بـ"استقلال كامل"، ودعت جميع الجهات الفاعلة إلى التعاطي باهتمام مع نصائحها الفنية واحترام خبراتها. كما ندد البيان بكل الجهات الفاعلة التي "تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة".

وأثنى البيان على روح الوطنية التي تحلت بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5)، والتزامها بتقديم خطة عملها الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

وتخطط مفوضية الانتخابات الليبية لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان، في الشهر المقبل؛ بهدف إتمام العملية التي شهدت تجاذبات حول دستورية القوانين المنظمة لها، وفي ظل دعوات دولية للالتزام بعقد العملية الانتخابية نهاية العام وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

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