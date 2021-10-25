قطر تعلق على أحداث السودان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قطر في بيانها إنها "تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان، داعية جميع الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة السودانيين نحو العدالة والاستقرار والسلام"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

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وأضاف أنها "تتطلع لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح، من أجل تحقيق لتطلعات الشعب السوداني".

وقامت قوة عسكرية سودانية مجهولة، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بإلقاء ألقت القبض على 4 وزراء بالحكومة وعضوا مدنيا في مجلس السيادة.

كما نقلت محطات عربية، عن مكتب رئيس الوزراء السوداني، إن عبد الله حمدوك تم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وأغلقت الطرق الرئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم، وتم قطع خدمات الإنترنت.

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