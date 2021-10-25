السفارة الأمريكية في السودان تدين الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي وتدعو لتجنب العنف

دبي - محمود عبدالرازق - كما دعت في بيان رسمي لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للسماح للحكومة الانتقالية بمواصلة عملها الذي يهدف إلى تحقيق أهداف الثورة، وأدانت أعمال اليوم التي تعيق الانتقال للديمقراطية في السودان.

وكتبت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيانها: "تشعر سفارة الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية في السودان، وتدين الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان".

وتابعت: "ندعو جميع الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة".

وشهد فجر اليوم الاثنين اعتقال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، من جانب قوة عسكرية.

وأكد مكتب حمدوك أن ما حدث يمثل "تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة"، بحسب بيان رسمي.

كما دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين الذين نزلوا إلى الشوارع من أجل الاحتجاج إلى تجنب العنف وعدم التوجه إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

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