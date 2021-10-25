السفارة الروسية في الخرطوم: اتخذنا كافة الإجراءات لضمان أمن السفارة والمصالح الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وقال أمبارتسوميان لوكالة سبوتنيك: "لم يلجأ إلينا أحد من مواطنينا طالبا المساعدة. وفقا لتقييماتنا، لا شيء يهدد السفارة والمواطنين الروس. بالطبع اتخذنا كافة الإجراءات الممكنة من أجل ضمان أمن السفارة والمصالح الروسية في السودان. كما اتخذنا إجراءات لحماية مصالح المواطنين الروس في السودان".

ووفقا للدبلوماسي الروسي فإن هناك بعض المشاكل في خدمة الهاتف والإنترنت.

واعتقلت قوة عسكرية فجر اليوم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، وهو ما وصفه مكتب حمدوك في بيان بأنه "يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة".

ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين الذين نزلوا للاحتجاج في الشوارع إلى تجنب التوجه إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، وتجنب العنف.

كما دعا التجمع إلى "تفادي الانجرار للعنف أو الاستجابة للاستفزاز من أي نوع، أثبتت السلمية نجاحها وقدرتها على الانتصار".