"تجمع المهنيين" يدعو السودانيين إلى احتلال الشوارع وإغلاقها بالمتاريس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التجمع في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك": "نناشد الجماهير للخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس".

وحث تجمع المهنيين السودانيين المواطنين على الإضراب العام عن العمل وعدم التعاون "مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم".

ودعا لجان المقاومة بالأحياء والقوى الثورية المهنية والنقابية والمطلبية والشعبية، إلى التوحد والمقاومة الشرسة لـ "لانقلاب العسكري الغاشم".

كما طالبهم باستخدام ما وصفه بالأدوات المجربة والكفيلة "بتركيع كل متسلط لإرادة شعبنا الغلابة".

ويأتي بيان تجمع المهنيين بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء السوداني أن عبد الله حمدوك تم وضعه قيد الإقامة الجبرية، ثم نقله وزوجته إلى مكان مجهول.

وأعلنت مصادر سياسية أن جنودا اعتقلوا غالبية أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعددا كبيرا من قادة الأحزاب الداعمة للحكومة اليوم.