شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع نظيره الإسبانى تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقّى رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وأكد مكتب إعلام الحكومة العراقية في بيان له أن الجانبان بحثا خلال الاتصال وسائل تعزيز التعاون بين العراق وإسبانيا في قطاعات الأمن، والاقتصاد، والصناعة، والثقافة، والاستثمار، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، وجذور التطرّف.

وأعرب الكاظمي لرئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز عن تقدير العراق حكومة وشعباً لما قدّمته إسبانيا من تسهيلات خلال أزمة جائحة كورونا.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء الإسبانى، بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أنجزتها حكومة الكاظمي في وقت قياسي، وما تجسد في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة كمنهاج في هذا المجال.

فيما دعا الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، الشركات الإيطالية لتقديم الدعم والإسهام الفاعل في مشروع تطوير مدينة أور العراقية الأثرية.

وأوضحت أمانة مجلس الوزراء العراقي وفقا للوكالة الوطنية العراقية، أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام الغزي بالسفير الايطالي في بغداد برونو انطونيو باسكوينو؛ بمناسبة انتهاء مهام عمله، وتقدم له بشكره وتقديره لجهوده التي بذلها خلال فترة عمله في بغداد، من خلال مواقفه الإيجابية التي أسهمت في تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وروما.

ودعا الغزي - خلال اللقاء- الشركات الإيطالية للمساهمة في تطوير مدينة أور الأثرية التي تحظى باهتمام حكومي كبير، ولما لها من خصوصية لدى الجانب الإيطالي، فضلاً عن الخبرات التي تمتلكها في التعامل مع المواقع الأثرية.

من جهته، أعرب السفير الإيطالي عن سعادته لما آلت اليه الأوضاع الأمنية في العراق، وأنه أصبح من البلدان المستقرة أمنياً، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة من الدبلوماسيين الإيطاليين للعمل في العراق.