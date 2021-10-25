شركة "تسلا" ترجئ إطلاق برمجيات جديدة للقيادة الذاتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، أنه قرر تأجيل إطلاق برمجيات جديدة للقيادة الذاتية "إف.إس.بي 10.3" بسبب مشكلات خلال الاختبارات النهائية.



وكتب ماسك على "تويتر": "نرى بعض المشكلات في 10.3، ولذا سنعود إلى 10.2 مؤقتا".

وأضاف: "يرجى ملاحظة أن هذا أمر متوقع من نسخة تجريبية للبرمجيات"، وذلك بعد أن أعلن مؤخرا أن إطلاق النظام الجديد ربما يتأخر ليوم واحد فقط.

وتم الإعلان يوم الجمعة عن إصدار نظام مساعدة القيادة الجديد لطرازات "تسلا" الذي قالت الشركة إنه يحتوي على العديد من التحسينات.

ولم تتوفر معلومات بشأن الموعد المحتمل الجديد للإصدار، سواء من ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي أو من المكتب الصحفي لـ"تسلا".