احتجاجات في الخرطوم بعد اعتقال وزراء... محاصرة مقر القيادة العامة.... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وسائل إعلام سودانية وعربية، بينها قناة "العربية" مقطع فيديو يوثق محاصرة المحتجين مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم بعد تجاوز العوائق الموجودة في محيطه.

كما سادت حالة من الفوضى في شوارع عدد من الأحياء في الخرطوم، بعد إشعال محتجين الإطارات، احتجاجا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادهم صباح اليوم الاثنين.

ونشر حساب تجمع المهنيين السودانيين على "تويتر" مقطع فيديو يوثق لخروج المئات في مظاهرة احتجاجية بحي جبرة بالخرطوم.

وقال شهود عيان للعربية إن قوات سودانية أعلقت إغلاق الجسرين الرئيسيين بين الخرطوم وأم درمان.

فيما توجه مئات السودانيين إلى جسر المنشية في الخرطوم بعدما أغلقه الجيش في محاولة لعبوره.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال سياسي، السودان، ما قد يعصف بالديمقراطية الهشة التي يعيش فيها البلد الأفريقي عقب الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ونقلت وسائل إعلام أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء بالحكومة وعضو مدني في مجلس السيادة، على رأسهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، ووزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

كما اعتقلت القوة الأمنية أيضا العضو المدني في مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان.

ولم يسلم رئيس الوزراء نفسه من الأمر، حيث ذكرت وسائل إعلام أن عبد الله حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية بعد أن حاصرت قوة أمنية منزله.

من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين وهو قوى ثورية مناصرة للديمقراطية، إنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أن هناك تحركا عسكريا يهدف للاستيلاء على السلطة.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، بالخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.

ولم تعلن أي جهة أمنية سودانية حتى الآن مسؤليتها عن الاعتقالات، كما أن الجيش السوداني أو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لم يصدرا أي بيانات عن الحادث حتى الآن.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك.