وزيرة الخارجية السودانية: نرفض أي انقلاب وسنقاومه

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزير السودانية في تصريحات لموقع قناة "العربية" اليوم الاثنين: "أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية".

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وذكرت أنها تتحدث بصفتها قيادية في حزب الأمة السوداني، موضحة أنها في منزلها ولا تستبعد تعرضها للاعتقال.

ووصفت احتجاز رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في جهة مجهولة بأنه أمر خطير للغاية ومرفوض، مؤكدة أنها لا تعتقد أن حمدوك سوف يقبل الإملاءات لإقالة حكومته.

يأتي هذا بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء السوداني أن عبد الله حمدوك تم وضعه قيد الإقامة الجبرية.

قال مدير مكتب حمدوك لقناة "العربية" إن الجانب العسكري أثار الغضب في شرقي البلاد واستغل الأزمات للقيام بالانقلاب.

وأضاف أن الانقلاب العسكري وقع على الرغم من التوصل لاتفاق بين رئيس المجلس الحاكم عبد الفتاح البرهان وحمدوك بحضور المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان.

وقال إن المؤسسة العسكرية لا ترغب في الإيفاء بتعهداتها بتسليم السلطة، معتبرا أن أي بيان يصدر عن الجيش في هذا التوقيت سيكون "كذبا وتلفيقا".

وذكر مدير مكتب رئيس الوزراء أن حمدوك وزوجته تم نقلهما إلى مكان مجهول، محملا البرهان مسؤولية سلامته.

وكشفت مصادر سياسية أن جنودا اعتقلوا غالبية أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعددا كبيرا من قادة الأحزاب الداعمة للحكومة اليوم.