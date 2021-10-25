جامعة الدول العربية توجه دعوة إلى الأطراف السودانية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان نشرته الجامعة على موقعها الإلكتروني عقب تقارير تتحدث عن انقلاب عسكري في البلاد.

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وقال البيان إن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة أعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات التي يشهدها السودان.

وطالب كافة الأطراف السودانية بالالتزام التام بالوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس/ آب 2019 بمشاركة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إنه لا توجد مشكلات لا يمكن حلها دون اللجوء إلى الحوار.

ورأى أنه من المهم احترام كافة المقررات والاتفاقات المتوافق عليها بشأن المرحلة الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات.

ودعا إلى تجنب أي إجراءات من شأنها تعطيل المرحلة الانتقالية أو زعزعة الاستقرار في السودان.

ويأتي بيان الجامعة بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء السوداني أن عبد الله حمدوك تم وضعه قيد الإقامة الجبرية، ثم نقله وزوجته إلى مكان مجهول.

كما أعلنت مصادر سياسية أن جنودا اعتقلوا غالبية أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعددا كبيرا من قادة الأحزاب الداعمة للحكومة اليوم.