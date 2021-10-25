وزارة الإعلام السودانية تكشف مصير حمدوك

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الوزارة أنه بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، بالخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.

وفي وقت مبكر اليوم الاثنين، نقل تلفزيون الحدث عن مصادر لم يذكرها، أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء بالحكومة وعضوا مدنيا في مجلس السيادة.