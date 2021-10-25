مسؤول أوروبي: "قلقون" من آخر التطورات بالسودان

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد بوريل اليوم الاثنين، عبر حسابه على "تويتر": " نتابع الأحداث الجارية في السودان بقلق بالغ".

وأضاف: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".

وطالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، بالخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.

وفي وقت مبكر اليوم الاثنين، نقل تلفزيون الحدث، عن مصادر لم يذكرها، أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء بالحكومة وعضوا مدنيا في مجلس السيادة.