شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تحذر من موجة كورونا رابعة نتيجة للمتحورات الجينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، من انتشار موجة رابعة جديدة من فيروس كورونا المستجد نتيجة للتحورات الجينية في الفيروس.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية، أنها "تراقب عن كثب، من خلال لجانها وخبرائها، الوضع الوبائي العالمي حيث شهدت عدة دول في الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق بعدد الاصابات والوفيات .

وأوضحت الوزارة ، انها لا تستعبد حدوث موجة رابعة نتيجة تلك التحورات الجينية في الفيروس إضافة الى وجود العوامل المساعدة لتدهور الوضع الوبائي في العراق نتيجة عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وكثرة التجمعات البشرية بشتى أنواعها ، إضافة إلى عدم تحقيق نسب عالية من تلقيح المواطنين ، مبينة :" أن كل ذلك ينبئ بحدوث ارتفاع بالاصابات قد تكون قاسية تهدد نظامنا الصحي".

وأكدت :" أن السبيل الوحيد لدرء خطر الموجات الوبائية المتوقعة هو تحقيق النسبة العالية من تلقيح المجتمع"

وأهابت الوزراة بالمواطنين كافة التوجه الفوري لتلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم حيث يتوفر اللقاح بشكل كاف في جميع المؤسسات الصحية.

ودعت الصحة القنوات الاعلامية والفضائية كافة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لبذل الجهد لحث المواطنين على تلقي اللقاح باسرع وقت ممكن.