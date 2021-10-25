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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية التدرج في تطبيق مخالفة كود البناء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، عن آلية التدرج في تطبيق مخالفة كود البناء .
وأوضحت اللجنة، أنه يتم إشعار المُخالف لإزالة المُخالفة عند ضبطها أو تصحيحها خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وفي حال عدم تصحيح المُخالفة يتم إنذار المُخالف لمدة 90 يوماً.
وأكدت على تطبيق الغرامة بالحد الأدنى في حال عدم التصحيح مجدداً، بحيث لا تتجاوز الغرامة 10 آلاف ريال.
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