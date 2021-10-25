1.5 مليون زيارة لمعرض "إكسبو 2020" في 24 يوما

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "البيان" إن الأطفال مثلوا 25% من أعداد الزوار لموقع إكسبو دبي، منذ افتتاحه للجمهور في مطلع الشهر الجاري.

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وعزت ذلك إلى الأنشطة المتنوعة المخصصة لهم، والتي تشتمل على تدريبات رياضية وفعاليات ترفيهية طوال اليوم.

كما أن المعرض يوفر تدريبا للأطفال على أيدي عمالقة الكريكت "راجيستان رويالز" وجلسات تدريب في كرة القدم تحت إشراف مدربين من نادي مانشستر سيتي.

ويضم المعرض كذلك معالم صديقة للطفل تنتشر في حديقة الفرسان وعشرات المواقع.

وواصل معرض إكسبو دبي اجتذاب الزوار عبر المنصات الرقمية ليرتفع عدد المشاهدين الافتراضيين إلى 10.8 مليون زائر منذ مطلع الشهر الحالي.

تستمر فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" وسط إقبال كبير من قبل الزائرين ومن مختلف الجنسيات.

وفتح معرض "إكسبو دبي 2020"، الذي تأجل سنة كاملة بسبب جائحة "كورونا"، أبوابه وانطلقت فعالياته بأحداث واستعراضات رائعة أبهرت الجمهور.

هذا المعرض شكّل فرصة لجمع العالم في مكان واحد في تجربة عالمية استثمارية وعلمية وذلك عبر برامج تقنية حديثة وروبوتات متطورة.

وحرصت معارض إكسبو العالمية منذ انطلاقها في عام 1851، على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته، حتى أصبحت تشكل منصة، يجتمع العالم تحت مظلتها مرة كل خمس سنوات، بهدف الاحتفاء بالإنسان وأفكاره.