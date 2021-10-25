شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى: نشكر الرئيس السيسى لتوجيهاته بتسهيل نقل الغاز للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض، فى حوار خاص لـ"الخليج 365: ستنشر تفاصيله لاحقاً، إن المباحثات اللبنانية مع مصر فيما يتعلق بنقل الغاز المصرى إلى الأراضى اللبنانية تسير بشكل جيد.

وأكد فياض، أن الجانب المصرى يتعامل بطريقة إيجابية مع لبنان فيما يخص نقل الغاز وفى هذا الصدد نود التوجه بالشكر إلى الرئيس السيسى الذى أصدر التعليمات للمؤسسات المسئولة سواء مجلس الوزراء أو وزارة البترول بالتعاون لأبعد الحدود لتأمين أفضل الأسعار وأكبر كميات ممكنة ، وجارى التباحث حول تحديد الكمية التى سيتم نقلها، وبالنسبة لاحتياجنا فمحطة دير عمار تحتاج 650 مليون كم3 من الغاز سنويا .

أضاف، فى تصريحاته، أنه سيلتقى اليوم مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لاستكمال التباحث حول نقل الغاز المصرى للبنان عبر الأردن وسوريا، وهو ما تم الاتفاق عليه فى الزيارة الماضية للقاهرة منذ ثلاثة أسابيع .

يذكر أن وزير الطاقة اللبنانى، يزور القاهرة حاليا للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، برعاية الرئيس السيسى، وخلال زيارته التقى مع وزير الموارد المائية وتم الاتفاق على إعادة تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى عام 2010 بين مصر ولبنان وتضمن التعاون فى مجالات الأبحاث والإدارة وتبادل الخبرات فى قطاع المياه.