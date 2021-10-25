شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. صحو غائم بالسعودية والإمارات ومعتدل في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، بتقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:44 والمد الثاني عند الساعة 04:40 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:26 والجزر الثاني عند الساعة 22:03.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:03 والمد الثاني عند 01:03 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 06:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 34 28 85 25 دبي 33 26 85 20 الشارقة 34 25 85 25 عجمان 35 27 85 20 أم القيوين 35 24 85 20 رأس الخيمة 35 23 80 20 الفجيرة 34 26 80 25 العين 36 23 80 25 ليوا 37 24 85 20 الرويس 34 27 85 25 السلع 35 25 80 25 دلما 33 25 80 30 طنب الكبرى 36 24 75 30 طنب الصغرى 36 24 75 30 أبو موسى 36 28 75 30 - مل –

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون نهارًا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

أما ليلًا، فهو معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

طقس البحرين

أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم سيكون معتدل والرياح شمالية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

فيما تكون درجة الحرارة العظمى 33 م الصغرى 22 م، و الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 20%