بسعر يبلغ 19 دولارا أمريكيا...قطعة قماش من أبل لتلميع شاشات آيفون وأيباد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل عن إطلاق قطعة قماش التلميع (Polishing Cloth) بسعر يبلغ 19 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن قطعة قماش التلميع الجديدة مصنوعة من خامة ناعمة غير كاشطة، وتنظف أي شاشة من شاشات أبل، بما في ذلك الزجاج النانوي، بأمان وفعالية.

وتعد قطعة قماش التلميع الجديدة مناسبة لشاشات هواتف آيفون حتى آيفون 6 من عام 2014 والعديد من حواسيب ماك اعتبارا من عام 2012 وكل موديلات أيباد المتوفرة حاليا مثل أيباد برو 11 بوصة، وكذلك كل موديلات الساعة الذكية أبل ووتش.

تخطط شركة أبل لطرح جهاز iMac الذي كشفت عنه في مؤتمرها الاستثنائي قبل أيام بداية عام 2022.

ويترقب عشاق أبل طرح الإصدار الأحدث من الحاسوب المكتبي iMac الذي سيطرح بقياس عملاق يصل لـ 27 بوصة.

ونقل موقع ناين تو فايف ماك عن المحلل التقني الموثوق "روس يانج"، بأن الإصدار الجديد من iMac سيطرح في وقت مبكر من عام 2022 المقبل.

ويتميز الجهاز الجديد بشاشة mini-LED مع معدل تحديث 120 هرتز، تمامًا مثل شاشات MacBook Pro التي تم الكشف عنها حديثا.

وفي تقرير سابق لبلومبرج، ذكرت الوكالة إن شركة أبل أخرت تطوير جهاز iMac مقاس 27 بوصة للتركيز على الإصدار المزود بشاشة بقياس 24 بوصة.

ومن المتوقع أن تطرح أبل جهاز iMac، ومعه أجهز Mac mini و Mac Pro بمعالج ARM، ووفق التنبؤات قد تصل هذه الأجهزة كافة قبل نهاية النصف الأول من 2022.

وطرحت أبل منتجات أخرى بشاشات mini-LED مثل جهاز iPad Pro المزود بشاشة حجمها 12.9 بوصة والذي أطلقت الشركة في وقت سابق من العام الحالي، وكذلك أجهزة MacBook Pro بحجم 14 و16 بوصة اللتين أعلنت عنهما أبل هذا الأسبوع في فعاليتها الأخيرة.