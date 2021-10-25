عاجل.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للفضاء في دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

انطلقت، الإثنين، أعمال الدورة 72 للمؤتمر الدولي للفضاء في مركز دبي التجاري العالمي.



وتتواصل فعاليات الحدث الأكبر والأهم من نوعه في قطاع الفضاء الدولي لمدة خمسة أيام، وذلك في أول انعقاد للمؤتمر العالمي في المنطقة العربية.

ويستضيف المؤتمر، مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.

محمد بن راشد يرحب بـ110 دول بالإمارات في أعرق مؤتمر عالمي للفضاء

ويعقد المؤتمر الدولي للفضاء هذا العام تحت شعار "إلهام، إبداع، واكتشاف لفائدة البشرية"، وسيتيح الفرصة للمؤسسات المشاركة لتسليط الضوء على إمكانياتها، وخبراتها، ومساهمتها، وابتكاراتها في مجال قطاع الفضاء، بحضور مجموعة واسعة من المشاركين رفيعي المستوى من الوكالات الدولية.

كما يوفر المؤتمر فرص تواصل فريدة إذ يركز منظموه على تأسيس تحالفات وشراكات بناءة، وتعزيز التعاون عالمياً وإقليمياً.

وستشهد أعمال المؤتمر لهذا العام تواجد أكثر من 4000 مشارك، بالإضافة إلى مشاركة 90 جهة عارضة من ما يزيد على 110 دول و350 من المحترفين الشباب في القطاع وخبراء الفضاء من جميع أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في الحدث، الذي يحظى برعاية أكثر من 30 جهة من حول العالم.