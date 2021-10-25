عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حجر رشيد المستعرات الأعظمية يكشف تفاصيل وفاة النجوم

الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365

ساعد حجر رشيد القديم، الخبراء على تعلم قراءة الهيروغليفية المصرية، وساعد المستعر الأعظم، المسمى (SN 2020fqv)، علماء الفلك على إلقاء نظرة شاملة غير مسبوقة للحظات الأولى من الزوال الكارثي لنجم، ولذلك أطلق عليه العلماء اسم "حجر رشيد المستعرات الأعظمية".



والمستعر الأعظم، هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيهِ النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره، ويؤدي ذلك إلى تكون سحابة كروية حول النجم.

ومثل شاهد على موت عنيف، أعطى تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا علماء الفلك مؤخرًا نظرة شاملة غير مسبوقة للحظات الأولى من الزوال الكارثي لنجم.

وتوفر بيانات "هابل"، جنبًا إلى جنب مع الملاحظات الأخرى للنجم المنكوب من التلسكوبات الفضائية والأرضية، لعلماء الفلك نظام إنذار مبكر للنجوم الأخرى على وشك الانفجار.

ويقع المستعر الأعظم، الذي تمت ملاحظته، والمسمى SN 2020fqv، في مجرات الفراشة المتفاعلة، والتي تقع على بعد حوالي 60 مليون سنة ضوئية في كوكبة العذراء، وتم اكتشافه في أبريل/نيسان 2020 بواسطة مرفق زويكي العابر في مرصد بالومار في سان دييجو، كاليفورنيا.

وأدرك علماء الفلك أن المستعر الأعظم تمت مراقبته في نفس الوقت من قبل القمر الصناعي المتخصص في مسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS)، وهو قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا" ومصمم في المقام الأول لاكتشاف الكواكب الخارجية، مع القدرة على اكتشاف مجموعة متنوعة من الظواهر الأخرى، وقاموا بسرعة بتدريب تلسكوب هابل ومجموعة من التلسكوبات الأرضية، للقيام برصد نفس المستعر الأعظم.

أعطت هذه المراصد معًا أول نظرة شاملة لنجم في أول مرحلة من الدمار، وبحث هابل عن مادة قريبة جدًا من النجم تسمى مادة نجمية، تظهر بعد ساعات فقط من الانفجار، وتم تفجير هذه المادة من النجم في العام الأخير من حياتها، وسمحت هذه الملاحظات لعلماء الفلك بفهم ما يحدث للنجم قبل موته مباشرة.

ويقول سامابورن تينيانونت، رئيس الفريق البحثي، مؤلف ورقة الدراسة التي سيتم نشرها في الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية: "بالنسبة لهذا المستعر الأعظم، تمكنا من إجراء عمليات رصد فائقة السرعة باستخدام هابل، مما وفر تغطية غير مسبوقة للمنطقة المجاورة للنجم الذي انفجر".

ويضيف في تقرير نشره الموقع الإلكتروني المخصص لنشر بيانات تسلكوب هابل في 21 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "الآن لدينا القصة الكاملة حول ما حدث للنجم في السنوات التي سبقت موته، خلال وقت الوفاة، وبعد ذلك، فهذا حقًا هو العرض الأكثر تفصيلاً لنجوم مثل هذه في لحظاتهم الأخيرة وكيف تنفجر، لذلك يمكن أن نسمي المستعر الأعظم (SN 2020fqv)، بحجر رشيد المستعرات الأعظمية".