عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تطلق هاتفها الذكي K9s بسعر اقتصادي.. إليك المواصفات

الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلنت شركة أوبو الصينية، الأحد، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية والذي يأتي تحت اسم K9s .



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بتصميم أنيق وشاشة LCD بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز ومعالج كوالكوم Snapdragon سريع وتكلفة منخفضة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد من الفئة المتوسطة على شاشة LCD قياس 6.59 بوصة وبدقة الوضوح 2412 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز ودرجة سطوع 480 نيت.

وينبض بداخل جهاز أوبو K9s الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 778G ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويمكن زيادة سعة الذاكرة الداخلية عن طريق بطاقات الذاكرة microSD الخارجية.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 30 واتا.

ويمكن إعادة شحن البطارية بالكامل في غضون 59 دقيقة، ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي الجديد.

وأشارت شركة أوبو إلى الهاتف الذكي K9s الجديد يزخر بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل وتشتمل وحدة الكاميرا المستطيلة على الجانب الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

ويعتمد هاتف أوبو الجديد على نظام التشغيل ColorOS 11.2، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11.

ويتوافر الهاتف الذكي الجديد باللون الأسود والفضي والأرجواني "Phantom Lila" الأنيق.