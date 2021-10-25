شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يشدد على أهمية التوافق الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهنة بالبلاد.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، أمس الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، حيث استعرض اللقاء التطورات التي يشهدها السودان والجهود المبذولة لمعالجتها.

وأكد دقلو، حرصه على عملية الانتقال الديمقراطي وصولا للانتخابات العامة، بجانب ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام، والحرص على الوثيقة الدستورية، مشيدا باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالسودان وجهودها لتجاوز المرحلة الحالية.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، دعم بلاده للانتقال الديمقراطي في السودان، ودعا الأطراف للعمل من أجل الخروج من الأزمة.

وأشار إلى أن التباين في الرؤى بين القوى السياسية تسبب في تأخير إنشاء مؤسسات الفترة الانتقالية.