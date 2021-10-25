شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى لليوم السابع: رفع الدعم عن المحروقات يتزامن مع إجراءات مساعدة الفئات الاجتماعية المحتاجة للدعم(فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ملف المحروقات يأتي ضمن أبرز ثلاثة ملفات في وزارة الطاقة ووزارة المالية ومصرف لبنان غير قادرين على تحمل عبء الدعم العشوائى للمحروقات وهو لا يفيد الاقتصاد اللبنانى وينتج عنه هدر للمال العام، والأفضل كان التركيز على القطاعات المهمة مثل قطاع النقل العام، فكان قرار الحكومة برفع الدعم العشوائى على أن يترافق هذا مع إجراءات من المنتظر مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء القادم مثل دعم النقل العام وبنفس الوقت إصدار البطاقة التموينية التي من شأنها أن تساعد الفئات الاجتماعية التي هي بحاجة للمساعدة.

وأضاف فياض في تصريحاته، أن هذا يشكل جزءا من الحل لأسعار المحروقات في لبنان خاصة أن جميعها مستورد بتكلفة تصل لملايين الدولارات، فرفع الدعم سمح للسوق باستيراد الكميات الكافية من المحروقات ويخفف كثيرا من عمليات التهريب، موضحا: أن ما صدم اللبنانيين هو اعتمادهم على الدعم العشوائى للمحروقات، لكن أسعار المحروقات ارتفعت عالميا.

يذكر أن وزير الطاقة اللبنانى، يزور القاهرة حاليا للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال زيارته التقى مع وزير الموارد المائية وتم الاتفاق على إعادة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام 2010 بين مصر ولبنان وتضمن التعاون في مجالات الأبحاث والإدارة وتبادل الخبرات في قطاع المياه.