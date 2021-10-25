شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة فى مشروع تطوير مدينة أور الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعا الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، الشركات الإيطالية لتقديم الدعم والإسهام الفاعل في مشروع تطوير مدينة أور العراقية الأثرية.

وأوضحت أمانة مجلس الوزراء العراقي وفقا للوكالة الوطنية العراقية، أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام الغزي بالسفير الايطالي في بغداد برونو انطونيو باسكوينو؛ بمناسبة انتهاء مهام عمله، وتقدم له بشكره وتقديره لجهوده التي بذلها خلال فترة عمله في بغداد، من خلال مواقفه الإيجابية التي أسهمت في تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وروما.

ودعا الغزي - خلال اللقاء- الشركات الإيطالية للمساهمة في تطوير مدينة أور الأثرية التي تحظى باهتمام حكومي كبير، ولما لها من خصوصية لدى الجانب الإيطالي، فضلاً عن الخبرات التي تمتلكها في التعامل مع المواقع الأثرية.

من جهته، أعرب السفير الإيطالي عن سعادته لما آلت اليه الأوضاع الأمنية في العراق، وأنه أصبح من البلدان المستقرة أمنياً، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة من الدبلوماسيين الإيطاليين للعمل في العراق.