شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت منهم؟.. الموارد البشرية تُجيب على أبرز خمسة أسئلة يريد كثيرين معرفة إجابتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أبرز الأسئلة المتكررة التي تصلها وتتعلق بعمل الوزارة.

ونشرت الوزارة عبر حساب “العناية بالعملاء” التابع لها، أبرز خمسة استفسارات، والتي جاءت كالتالي:

هل من اللازم مراجعة مكتب العمل للموافقة على نقل خدمة تابع؟

لا .. لا يلزم مراجعة مكتب العمل وتتم الموافقة على الطلب من قبل الوافد الأساسي عن طريق الخدمات الإلكترونية- بوابة الأفراد-.

عند نقل ملكية المنشأة من خلال وزارة التجارة.. ما هو الإجراء لفتح ملف منشاة جديدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟

عند نقل ملكية المنشأة تتم مراجعة مكتب العمل من قبل مالك المنشأة الجديدة لطلب تحويل المنشأة إلى تحت الإجراء وبعد ذلك يتم فتح مجلد جديد من خلال الخدمات الإلكترونية.

عند الموافقة على تغيير نشاط المنشأة متى يتم تعديل الكيان؟

يتم تعديل الكيان بعد التحديثات الأسبوعية

يوجد لدى المنشأة التي أعمل بها مخالفات وأرغب في تقديم بلاغ

للإبلاغ عن مخالفات نظام العمل يرجى استخدام تطبيق معا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوي 19911

هل يمكن إلغاء بلاغ تغيب تجاوز 20 يوما من تاريخ تقديمه؟

الأصل عدم إلغاء بلاغ التغيب من قبل صاحب العمل بعد مرور 20 يومًا على تسجيله إلا في أضيق الحدود ويتم ذلك من قبل مكتب العمل في حال رأى ذلك.