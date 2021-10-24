شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو متداول) يدهس 3 أشخاص في عملية تفحيط بالقويعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو لشاب حدث فقد السيطرة في قيادته للسيارة، وقام بدهس 3 أشخاص في مدينة القويعية، أثناء عملية تفحيط.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر قائد مركبة “جمس صالون”، على أحد الطرق في مدينة القويعية بعدما فقد السيطرة.

وبحسب ما تم تداوله فإن قائد المركبة حدث، وعمره لا يتجاوز الـ15 عاما.

وقد كان يسير بسرعة جنونية، حيث انحرفت المركبة، أثناء التفحيط ليدهس ثلاثة أشخاص.

هذا ولم يتسنّ لتواصل، التحقق من صحة الفيديو المتداول، عن عملية التفحيط.