شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عفوه عن قاتل ابنه.. «آل الشوقبي» يكشف أغرب ما حدث في المحكمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المواطن يحيى آل الشوقبي، تفاصيل عفوه عن قاتل ابنه محمد يحيى الشوقبي، مشيرًا إلى أنه فاجأ الجميع سواء أهل القاتل أو جماعته وإخوانه وحتى القاضي فوجئ بقراره.
وقال خلال حلوله ضيفًا في برنامج “الراصد”، على قناة الإخبارية، إنه ذهب لوالدة القتيل ووجدها في حالة صحية حرجة جداً، وأبلغها أنه سيعفو عن نجلها الذي قتل ابنه.
وأضاف أنه ذهب للمحكمة وأبلغ القاضي بتنازله لكن القاضي فوجئ ولم يصدقه فطلب منه إحضار عائلته، موضحًا أنه طلب إخوانه وعائلته كي يحضروا إلى المحكمة وفوجئوا بقراره الذي اتخذه من نفسه، لكنهم وافقوا في النهاية وتم التنازل.
وأشار إلى أن جريمة قتل ابنه كانت في شهر 7 عام 1442 هـ، وأنه تنازل عن القاتل في شهر 11 من نفس العام.
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