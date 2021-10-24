الارشيف / اخبار الخليج

المغرب يسجل 201 إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 201 إصابة بفيروس و6 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -  أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 201 إصابة جديدة بـ/كوفيد-19/ و 218 حالة شفاء، و6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

و نسبت " وكالة المغرب العربي للأنباء " إلى وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية المغربية قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت حالات الإصابة بالمملكة المغربية إلى 944 ألفا و 277 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 924 ألفا و 227 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و 612 حالة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا