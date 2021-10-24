الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - جرت مراسم التوقيع على المذكرة عبر تقنية الاتصال المرئي، وحضرها من الجانب الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ونيتزان هورفيتس وزير الصحة الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وأشارت الوكالة إلى أن المذكرة تأتي في إطار "التعاون والتنسيق المشترك بينهما للمضي قدما نحو التعافي من تداعيات الجائحة (...) وحرص الطرفين على تسهيل حركة الأفراد وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة".

وأوضحت الوكالة أنه بناء على المذكرة، "ستتمكن الجهات المعنية في البلدين من تطوير إجراءات تنقل الأفراد الحاصلين على اللقاح بدون قيود، ضمن جهود حكومتي الدولتين لتسهيل حركة المسافرين بأمان في ضوء ظروف التنقل بسبب الجائحة في حين يدعم هذا التعاون والتنسيق جهودهما لمكافحة الجائحة والتغلب عليها".

ومن جانبه قال وزير الصحة الإماراتي إن "المذكرة تأتي في إطار اتفاق التعاون الذي أبرمته الدولتان لتعزيز التنسيق في المشاريع الصحية واسعة النطاق وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بمواجهة الجائحات العالمية".

وأضاف أنها لـ"توظيف الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار ومستجدات الطب الشخصي، في تعزيز الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية".