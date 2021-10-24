الرئيس الفلسطيني يطالب واشنطن بتنفيذ وعودها

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ترأس عباس، مساء اليوم الأحد، اجتماعا للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والشخصيات المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية.

وخلال الاجتماع طالب عباس "الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها".

وطالب عباس، الإدارة الأمريكية "إعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن".

ودعا الرئيس الفلسطيني نظيره الأمريكي إلى تنفيذ وعود إدارته "بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

ووجه عباس خلال الاجتماع رسائل إلى قادة العالم كافة، والمؤسسات الدولية، "من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له".

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