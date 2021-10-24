غيوم وأمطار وشبورة... الأرصاد المصرية تعلن حالة الطقس للأيام المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأن يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد.

في حين توقعت الهيئة أن يكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل أنحاء البلاد.

وتوقع خبراء الهيئة ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما قد يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارًا في هذه المناطق، وتوقعت سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء المقبل، بنسبة 20% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وكذلك توقع الخبراء أن تسود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء في الصباح الباكر حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.