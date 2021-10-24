شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال يبحث الوضع الإنسانى فى البلاد مع مسؤول بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي مع المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقرن الإفريقي السفير محمد عبدي آفي الوضع الإنساني في البلاد.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - سبل إغاثة المتضررين من موجة الجفاف التي اجتاحت بعض المحافظات الصومالية.

وفى سياق أخر، أكدت مصادر إعلامية فى الصومال أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مدينة جوريل الاستراتيجية من جماعة مسلحة تطلق على نفسها جماعة "أهل السنة"، استولت على المدينة منذ مطلع أكتوبر، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأشار رئيس الإدارة المحلية لجوريل أنس عبدى معلم، إلى أن "الوحدات الفدرالية تمكنت من استعادت السيطرة على المدينة، وأنها واجهت مقاومة ضعيفة من المسلحين"، مؤكدا أن "القتال يدور الآن في عدد من المواقع في ضواحي المدينة".

وبدأت العملية العسكرية في المدينة الواقعة على أراضي ولاية جالمودوج في ساعة مبكرة من صباح السبت، وشاركت في ذلك وحدات النخبة من الجيش والقوات الخاصة الصومالية المنتشرة قبل أسبوع من العاصمة مقديشو.

وتساعد جماعة "أهل السنة" القوات المسلحة الصومالية في قتال مشترك ضد مسلحي جماعة "الشباب" المتطرفة، التي لها صلات بتنظيم "القاعدة".

من جهته، قال زعيم الجماعة، محمد شاكر، إن "المسلحين أجبروا على السيطرة على عدد من المدن في ولاية جالمودوج، حيث عجزت القوات الحكومية عن مقاومة هجوم (الشباب) في هذا الجزء من البلاد".