شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المياه اللبنانى لليوم السابع: سنستفيد بالخبرات المصرية بعد تفعيل مذكرة التفاهم فى قطاع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إننا سنستفيد من الخبرات المصرية بعد تفعيل مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان في مجال المياه.

وأضاف فياض، في تصريحاته، أنه يزور القاهرة حاليا للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال زيارته التقى مع وزير الموارد المائية وتم الاتفاق على إعادة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام 2010 بين مصر ولبنان وتضمن التعاون في مجالات الأبحاث والإدارة وتبادل الخبرات في قطاع المياه.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بموجب هذه المذكرة لتتابع العمل سويا ونتمكن من الاستفادة من خبرات وتجارب مصر في هذا القطاع، وستنطلق اللجنة في عملها قريبا .

وقد انطلقت اليوم فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، وتستمر الفعاليات حتى 28 أكتوبر الحالي.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه، إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

وتشهد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، هذا العام، مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه، والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم ومن المقرر أن يحضر فعاليات الأسبوع نحو 1000 مشارك فعلي، و800مشارك "افتراضيا" -عن بُعد-، فضلا عن حضور 20 وفدا وزاريا فعليا، و44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي.