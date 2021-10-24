شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يدعو إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بالمجال الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي، وإيجاد الحلول الناجعة للتخفيف من آثار شح المياه.

وأشار الملك، خلال لقائه اليوم الأحد وجهاء وممثلي لواء الأغوار الشمالية، بحضور الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي ل، إلى تميز المنطقة زراعيا، وأهمية رفع مستوى إنتاجها بما يعود بالنفع على أهالي اللواء ويحد من الفقر والبطالة، بحسب وكالة أنباء الأردن "بترا"، اليوم الأحد

وبين الملك أن عدداً من الدول الشقيقة أبدت استعدادها للاستثمار في المجال الزراعي، حرصاً منها على الأمن الغذائي الذي يُعدّ غاية مهمة أردنياً وإقليمياً، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بهذا الخصوص، كون الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف متوفرة.

وحث الملك أهالي المنطقة على تقديم المقترحات حول المشاريع والأفكار التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي، لترجمتها على أرض الواقع وتبنيها كمشاريع تنفذها المؤسسات المختلفة.

وفيما يتعلق بوباء "كورونا"، جدّد التأكيد على الدعوة لتلقي اللقاح، مشيداً بتعاون مختلف القطاعات للحد من آثار تداعيات الجائحة.