شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يبدأ جولة أوروبية لحشد الدعم السياسى والمالى لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، سيبدأ غدا الاثنين، جولة أوروبية، في إطار حشد الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين.



وأضاف ملحم، في تصريح صحفي، أن جولة رئيس الوزراء ستشمل ثلاث دول، حيث من المقرر أن يشارك بمؤتمر المانحين في بروكسل، وسيزور لكسمبورج، وسيحضر مؤتمر المناخ العالمي في مدينة جلاسكو في أسكتلندا، مشيرا إلى أنه سيحث الدول الأوروبية على دعم عملية السلام واستئناف دعم موازنة الحكومة، والضغط على إسرائيل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.