شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإثنين.. زخات من الأمطار الرعدية ورياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبراء الأرصاد، استمرار الأجواء الحارة نسبيا في عموم مناطق المملكة، بينما يكون دافئ نسبياً في المناطق الشمالية ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.
كما يتوقع هطول زخات متفرقة ورعدية من الأمطار في أجزاء محدودة من جازان وعسير والباحة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق، وفقا لـ”طقس العرب”.
وفي ساعات الليل، يتوقع أن يكون الطقس دافئا نسبياً في عموم المناطق بينما يكون مائلاً للبرودة في شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق.
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