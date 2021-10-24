شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «يمنيين» أتلفا «صراف» بنك بغرض سرقتها في عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت شرطة منطقة عسير القبض على شخصين لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال. وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين، مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال، وجرى إيقافهما واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

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