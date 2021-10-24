شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير زورق حوثي في جزيرة كمران تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،بقيادة المملكة ، إنه دمر زورقاً حوثياً في جزيرة كمران مقابل الصليف، كانت جماعة الحوثي قد أعدته لهجوم وشيك في البحر الأحمر. وأكد التحالف : “استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.

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