شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «المرور»: 4 خطوات للاعتراض على المخالفات عبر منصة «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور آلية وخطوات الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيا عبر منصة أبشر، حيث تظهر معلومات المخالفات مع الصور.

وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

1- الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.

2- الذهاب إلى خدماتي.

3-ثم خانة المرور.

4- ثم الاعتراض على المخالفات المرورية.

أما عن شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا فتتمثل فيما يلي “ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجليها، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال منصة “أبشر”، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

هذا بالإضافة إلى أنه عند وجود اعتراض آلي مفتوح للمعترض نفسه قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور أطلقت خدمة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا بهدف تقديم خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين في الاعتراض على المخالفات، وتظهر تفاصيل ومعلومات المخالفة مع الصور.