شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية زيارة «الروضة الشريفة» عن طريق «توكلنا».. الخطوات بالتفصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يبحث الكثير من الأشخاص على طريقة زيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق توكلنا، حيث لا يسمح بالزيارة إلا بالتسجيل عبر التطبيق.

ومن أجل ذلك أوضحت منصة “توكلنا”، طريقة إصدار تصريح زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وقال التطبيق إنه يمكن للأشخاص الحصول على التصريح من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الخدمات.

2- الضغط على تصاريح خدمات الحج والعمرة.

3- استكمال الخطوات حتى الحصول على التصريح المطلوب.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت اليوم الأحد، عن إلغاء مدة الحجز الفاصلة بين العمرتين والتي كانت من المقرر لها أن تكون 15 يوم، وذلك عند حجز العمرة من تطبيق توكلنا أو اعتمرنا.

وجاء القرار بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الإحترازية الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية حتى 100% في كافة المناطق.