شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رسمي بقصر العمل في 4 مهن على المواطنين فقط والتنفيذ في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في إطار القرارات التي تصب في صالح خطة توطين الوظائف في المملكة، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً رسميًا يقضي بقصر العمل على المواطنين في 4 مهن بالقطاع الخاص.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في السابع من شوال 1443 الموافق الثامن من مايو 2022، والذي سيوفر أكثر من 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، حسب “الوطن”.

وأوضح قرار الوزير أن هذه المهن المحظور العمل بها على المواطنين فقط في جميع أنحاء المملكة هي مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات.

ويأتي هذا القرار لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، وحدد القرار الراتب والذي سيكون 5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.