"محمد بن راشد للفضاء" يعلن انطلاق الدورة الـ72 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية غداً فى دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق في دبي غداً "الاثنين" أعمال الدورة 72 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الحدث الأكبر والأهم من نوعه في قطاع الفضاء الدولي، وتستمر لمدة خمسة أيام في مركز دبي العالمي للمعارض، وذلك في أول انعقاد للمؤتمر العالمي الكبير في المنطقة العربية، ويستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.



وستشهد أعمال المؤتمر لهذا العام تواجد أكثر من 4000 مشارك، بالإضافة إلى مشاركة 90 جهة عارضة من ما يزيد على 110 دولة، و350 من المحترفين الشباب في القطاع وخبراء الفضاء من جميع أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في الحدث، الذي يحظى برعاية أكثر من 30 جهة من حول العالم.

وتأتي استضافة دبي للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021 قبيل احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وضمن المساعي الرامية لتحقيق المزيد من التطور في قطاع الفضاء الإماراتي، بدءًا من إطلاق أول قمر اصطناعي إماراتي للفضاء، مروراً بنشر عدد من الأقمار الاصطناعية في مدارها حول الأرض، وإطلاق أول مشروع عربي لاستكشاف كوكب المريخ، وتأسيس طواقم رواد الفضاء الإماراتيين، والمساهمة في تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وغيرها من الإنجازات التي جعلت من دولة الإمارات رائدة في مجالات استكشاف الفضاء والتقنيات ذات الصلة.

وينعقد المؤتمر في أعقاب اختتام فعاليات أسبوع الفضاء الذي عقد في أكسبو 2020 دبي، وشهد مشاركة مجموعة متميزة من رواد الفضاء والمختصين، وسلّط الضوء على مجموعة متنوعة من الموضوعات بدءًا من رؤية دولة الإمارات في مجال الفضاء وصولاً إلى مجالات الاستكشاف والاستدامة وغيرها.

ويعقد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية هذا العام تحت شعار "إلهام، إبداع، واكتشاف لفائدة البشرية"، وسيتيح الفرصة للمؤسسات المشاركة لتسليط الضوء على إمكانياتها، وخبراتها، ومساهمتها، وابتكاراتها في مجال قطاع الفضاء، بحضور مجموعة واسعة من المشاركين رفيعي المستوى من الوكالات الدولية. كما يوفر المؤتمر فرص تواصل فريدة إذ يركز منظموه على تأسيس تحالفات وشراكات بناءة، وتعزيز التعاون عالمياً وإقليمياً.