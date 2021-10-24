شاهد.. موتورولا تتحضر لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطرحه موتورولا في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Motorola Moto G50 5G سيطرح بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (176/76.4/9.3) ملم، وزنه 206 غ، وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 11، ومعالج MediaTek Dimensity 700 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعر الجهاز في الأسواق العالمية فسيكون نحو 250 يورو.