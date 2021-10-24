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البحرين تعلن عزمها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت مملكة البحرين اليوم الأحد، نيتها الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، وذلك غداة إعلان مماثل من الجارة وقبل نحو أسبوع من قمة عالمية مهمة حول المناخ.

 

وينظر إلى مؤتمر ”كوب 26“ الذي سيعقد بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و12 تشرين الثاني/نوفمبر على أنّه خطوة حاسمة في تحديد أهداف الانبعاثات العالمية لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إنّ الحكومة أعلنت في اجتماع الأحد عزمها الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري في العام 2060، بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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