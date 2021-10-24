شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستهدف الحياد الكربونى الصفرى بحلول 2060 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الوزراء البحرينى، يوم الأحد، وضع هدف وصول المملكة إلى الحياد الصفري في العام 2060، فى مسعى إلى مواجهة تحديات التغير المناخى وحماية البيئة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادى الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد بقصر القضيبية.

وتقول مؤسسة "ماي كلايمت" السويسرية إن الحياد الصفري المناخي "CLIMATE NEUTRALITY" يقصد به التحول إلى اقتصاد بصافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأوضحت أن ذلك يعني أن أي انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفورى تقابلها إجراءات مثل زراعة الأشجار، التي تمتص ثنائي أكسيد الكربون.

وفي مايو الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية، أكبر هيئة للطاقة في العالم، في تقريرها بعنوان "صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050"، إنه لا ينبغي للمستثمرين تمويل مشاريع إمدادات النفط والغاز والفحم الجديدة بعد هذا العام.