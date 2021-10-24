شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان: "إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه".

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة، ويتواجد جنود الاحتلال بأعداد كبيرة عند بوابات الأقصى، ويقومون بالتفتيش والتدقيق في هويات المصلين.