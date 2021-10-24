شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: تحديات كورونا تتطلب المزيد من التعاون بين الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، الأحد، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد أعمال دورته الـ 76 في عمان اليوم.

وأكد الخصاونة، خلال اللقاء الذي ضم عددا من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمسؤولين من جامعة الدول العربية وبحضور وزير التنمية الاجتماعية، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، أيمن المفلح، ترحيب الأردن بعقد هذه الدورة للمجلس في الأردن وتطلعه لإنجاح أعمالها خدمة لمسيرة العمل العربي المشترك ومجالات العمل الاجتماعي.

ولفت إلى أن القضايا والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي.

وأكد الخصاونة أن القضايا المرتبطة بالشؤون الاجتماعية أصبحت تتخطى الاهتمام المحلي للدول نظرا لارتباطها بقضايا حقوق الانسان والمرأة والشباب والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

وأعرب وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذين حضروا اللقاء، من جهتهم، عن تقديرهم لاستضافة المملكة لاجتماعات المكتب التنفيذي، مشيدين باهتمام الأردن بالقضايا الاجتماعية والخطوات والإجراءات التي اتخذها لتعزيز حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر اللقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق النابلسي.